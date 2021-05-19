Минспорт и РФС заключили соглашение о развитии футбола в Республике Карелия

ТАСС, 19 мая. Министерство спорта РФ, Российский футбольный союз (РФС), правительство Республики Карелия и федерация футбола региона подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Договор подписан в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" и стратегии развития футбола в России до 2030 года. Он поможет систематизировать работу по развитию футбола в регионе, распределить сферы ответственности между РФС, Минспортом, региональными властями и федерацией, позволит создать условия для увеличения количества людей, занимающихся футболом в республике.

"На сегодняшний день в Карелии более 14 тысяч человек регулярно занимаются футболом, - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин. - Соглашение с РФС, правительством республики и федерацией футбола станет дополнительным импульсом для развития и повышения доступности этого вида спорта в регионе, в рамках реализации мероприятий договора и федерального проекта "Спорт - норма жизни" мы планируем построить в республике стадион и новый футбольный манеж. Мы обучим в регионе новых квалифицированных тренеров и судей, в том числе первых в республике судей всероссийской категории. Реализация мероприятий будет способствовать увеличению числа людей, занимающихся футболом в Карелии, и популяризации культуры здорового образа жизни в регионе".

Президент РФС Александр Дюков отметил, что в соглашении о развитии футбола в Республике Карелия сделан акцент на развитии массового и юношеского футбола. "К 2024 году в регионе будут созданы условия для удвоения количества команд в чемпионате республики и создания не менее 20 новых команд как в региональной Детской футбольной лиге, так и в чемпионате Карелии по мини-футболу. В регионе появятся Школьная и Студенческая футбольные лиги, которые будут развиваться при поддержке региональной федерации футбола", - сообщил Дюков.

"Еще одно важное направление работы в республике - развитие системы подготовки спортивного резерва. Ведущей спортивной школе региона будет присвоен статус "Региональный центр РФС", который позволит учреждению рассчитывать на ресурсную и методологическую поддержку со стороны РФС. На такую же поддержку сможет рассчитывать и уже функционирующий в регионе "Детский футбольный центр". Также в Карелии появится новое отделение по футболу, которое вместе с уже существующими будет развивать партнерские отношения со спортивными школами и клубами Финляндии, Швеции, Эстонии и Белоруссии", - добавил президент РФС.

О нацпроекте "Демография"

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году, он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.