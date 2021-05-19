Стал известен состав сборной Финляндии для подготовки к чемпионату Европы по футболу

ТАСС, 19 мая. Соперник сборной России по футболу по группе на чемпионате Европы команда Финляндии огласила состав для подготовки к турниру. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Финляндии.

В список попали 26 игроков:

вратари - Лукаш Градецкий ("Байер", Германия), Eссе Йоронен ("Брешиа", Италия), Анси Яаккола ("Бристоль Роверс", Англия);

защитники - Юхани Ойала ("Вайле", Дания), Лео Вяйсянен ("Эльфсборг", Швеция), Саули Вяйсянен ("Кьево", Италия), Паулус Араюури ("Пафос", Кипр), Даниэль О'Шогнесси (ХИК, Хельсинки), Роберт Иванов ("Варта", Польша), Альбин Гранлунд ("Сталь", Польша), Йере Уронен ("Генк", Бельгия), Николас Хямяляйнен ("Куинз Парк Рейнджерс", Англия), Николай Алхо (МТК, Венгрия);

полузащитники - Пюрю Сойри, Йони Кауко ("Эсбьерг", Дания), Глен Камара ("Рейнджерс", Шотландия), Онни Валакари ("Пафос"), Расмус Шуллер ("Юргорден", Швеция), Томас Лам ("Зволле", Нидерланды), Тим Спарв ("АЕЛ Лариса", Греция), Фредрик Йенсен ("Аугсбург", Германия), Ясин Ассехнун ("Лахти", Финляндия);

нападающие - Йоэль Похьянпало ("Унион Берлин", Германия), Ласси Лаппалайнен ("Монреаль", Канада), Маркус Форсс ("Брентфорд", Англия), Теему Пукки ("Норвич Сити", Англия).

Окончательный состав сборной Финляндии на чемпионат Европы будет назван 1 июня.

Сборная Финляндии на чемпионате Европы сыграет с командами Дании (12 июня, Копенгаген), России (16 июня, Санкт-Петербург) и Бельгии (21 июня, Санкт-Петербург).