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Футбол в Англии

Бывший футболист "Арсенала" Бергкамп введен в Зал славы Английской премьер-лиги

Нидерландский футболист стал шестым игроком, удостоившимся такой чести
Деннис Бергкамп EPA/KOEN VAN WEEL
Описание
Деннис Бергкамп
© EPA/KOEN VAN WEEL

ТАСС, 19 мая. Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Деннис Бергкамп введен в Зал славы Английской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Нидерландский футболист стал шестым членом Зала славы. Ранее в него были введены англичане Алан Ширер и Фрэнк Лэмпард, французы Тьерри Анри и Эрик Кантона, а также ирландец Рой Кин.

Бергкамп перешел в "Арсенал" в июне 1995 года из миланского "Интера". Футболист провел в составе лондонцев 423 матча, в которых забил 120 мячей. Он стал чемпионом Англии (1998, 2002, 2004), обладателем Кубка (1998, 2002, 2003, 2005) и Суперкубка Англии (1998, 1999, 2002, 2004). В 2006 году нидерландец завершил игровую карьеру.

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