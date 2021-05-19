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ATP

Карацев не сумел выйти во второй круг теннисного турнира в Лионе

Россиянин проиграл 19-летнему итальянцу Яннику Синнеру

ТАСС, 19 мая. Россиянин Аслан Карацев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во французском Лионе.

Встреча завершилась со счетом 0:6, 6:3, 6:4 в пользу 19-летнего итальянца. Во втором круге Синнер сыграет с французом Артуром Риндеркнехом.

Карацеву 27 лет, он занимает 25-ю строчку мирового рейтинга и является обладателем одного титула АТР. На дебютном для себя турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии 2021 года - теннисист дошел до полуфинала.

Синнеру 19 лет, он находится на 19-м месте в мировом рейтинге. На счету итальянца два титула под эгидой ATP. Лучшим результатом Синнера на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2020 года.

Турнир в Лионе завершится 23 мая, его призовой фонд составит €419 тыс.

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