Российский велогонщик Власов поднялся на второе место в общем зачете "Джиро д'Италия"

ТАСС, 19 мая. Швейцарский велогонщик Мауро Шмид из команды Qhubeka-ASSOS стал победителем 11-го этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Россиянин Александр Власов финишировал 13-м и поднялся на второе место в общем зачете.

Этап протяженностью 162 км прошел между городами Перуджа и Монтальчино. Победитель преодолел дистанцию за 4 часа 1 минуту 56 секунд. Вторым к финишу приехал итальянец Алессандро Кови из команды UAE Team Emirates, третьим стал бельгиец Харм Ванхауке, представляющий Lotto.

12-й этап пройдет 20 мая, его протяженность составит 212 км. Многодневка состоит из 21 этапа. Часть из них пройдет на территории Швейцарии и Словении, также гонщики проедут семь горных этапов и четыре отрезка протяженностью более 200 км. Завершится гонка 30 мая в Милане.

Власов поднялся на второе место в общем зачете многодневки, уступая лидирующему колумбийцу Эгану Берналю из Ineos Grenadiers 45 секунд. Третьим с отставанием в 1 минуту 12 секунд идет итальянец Дамиано Карузо из Bahrain Victorious.

Власову 25 лет. В прошлом году он также участвовал в "Джиро д'Италия", но сошел с дистанции из-за проблем со здоровьем. Многодневка стала для него первой в карьере из гонок Гранд-тура. В общем зачете испанской "Вуэльты" прошлого года россиянин стал 11-м.

Первая гонка была организована в 1909 году изданием La Gazzetta dello Sport. Пятикратными победителями "Джиро д'Италия" являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).