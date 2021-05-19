Чемпион мира по футболу Хедира завершит карьеру по окончании сезона

ТАСС, 19 мая. Чемпион мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии полузащитник Сами Хедира завершит игровую карьеру по окончании сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба берлинского клуба "Герта", за который футболист выступает в настоящее время.

1 февраля Хедира подписал контракт с "Гертой" на 2,5 года. Столичная команда за тур до окончания чемпионата занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков. В заключительном матче сезона "Герта" 22 мая на выезде сыграет с "Хоффенхаймом". Хедира провел за команду восемь матчей.

Хедире 34 года. По ходу карьеры он выступал за "Штутгарт", в составе которого стал чемпионом Германии сезона-2006/07, "Реал", с которым выиграл чемпионат (2011/12), Кубок (2011, 2014), Суперкубок Испании (2012) и Лигу чемпионов (2013/14), и "Ювентус", став пятикратным чемпионом Италии, трехкратным обладателем Кубка Италии и обладателем Суперкубка Италии.

В составе сборной Германии Хедира провел 77 матчей и забил семь мячей. Он стал чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером турнира 2010 года. Также в активе Хедиры две бронзовые медали чемпионатов Европы (2012, 2016).