{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Мэры Монреаля и Торонто поспорили на победу одноименных клубов НХЛ в 1/8 финала плей-офф

Проигравший будет обязан перечислить 830 долларов в благотворительные фонды Монреаля или Торонто и вывесить над зданием городской администрации флаг команды-победителя

ОТТАВА, 19 мая. /ТАСС/. Градоначальники канадских мегаполисов Монреаль и Торонто Джон Тори и Валери Плант заключили пари на победу одноименных клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), базирующихся в этих городах, в серии 1/8 финала Кубка Стэнли. Об этом сообщил Тори в Twitter.

"Впервые за 42 года "Торонто" и "Монреаль" встречаются в плей-офф НХЛ. Рад заключить пари с мэром Монреаля Валери Плант", - написал Тори. Он также опубликовал совместное заявление градоначальников и условия спора.

Проигравший будет обязан перечислить 1000 канадских долларов (830 долларов США) в благотворительные фонды Монреаля или Торонто, а также направить в мэрию победителей лучшее местное пиво и закуски. Но самое главное - проигравшая сторона вывешивает над зданием городской администрации флаг команды-победителя.

"Торонто" и "Монреаль" последний раз встречались в Кубке Стэнли в сезоне-1978/79. Тогда в 1/4 финала "Монреаль" выиграл серию со счетом 4-0 и впоследствии стал обладателем трофея. Первая игра между этими клубами начнется в пятницу в 02:30 мск.

Теги
НХЛ
Массовый спорт
В пятом полумарафоне "ЗаБег.РФ" примут участие 120 тыс. человек
По итогам состязаний определится город - "беговая столица России"
Читать полностью