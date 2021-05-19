Мэры Монреаля и Торонто поспорили на победу одноименных клубов НХЛ в 1/8 финала плей-офф

ОТТАВА, 19 мая. /ТАСС/. Градоначальники канадских мегаполисов Монреаль и Торонто Джон Тори и Валери Плант заключили пари на победу одноименных клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), базирующихся в этих городах, в серии 1/8 финала Кубка Стэнли. Об этом сообщил Тори в Twitter.
"Впервые за 42 года "Торонто" и "Монреаль" встречаются в плей-офф НХЛ. Рад заключить пари с мэром Монреаля Валери Плант", - написал Тори. Он также опубликовал совместное заявление градоначальников и условия спора.
Проигравший будет обязан перечислить 1000 канадских долларов (830 долларов США) в благотворительные фонды Монреаля или Торонто, а также направить в мэрию победителей лучшее местное пиво и закуски. Но самое главное - проигравшая сторона вывешивает над зданием городской администрации флаг команды-победителя.
It’s the first time in 42 years that the @MapleLeafs and @CanadiensMTL have faced off in the @NHL playoffs.— John Tory (@JohnTory) May 19, 2021
Happy to have agreed to a bet with Montreal Mayor @Val_Plante!#GoLeafsGo pic.twitter.com/Ijo4jaCTFe
"Торонто" и "Монреаль" последний раз встречались в Кубке Стэнли в сезоне-1978/79. Тогда в 1/4 финала "Монреаль" выиграл серию со счетом 4-0 и впоследствии стал обладателем трофея. Первая игра между этими клубами начнется в пятницу в 02:30 мск.