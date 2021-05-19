Мэры Монреаля и Торонто поспорили на победу одноименных клубов НХЛ в 1/8 финала плей-офф

ОТТАВА, 19 мая. /ТАСС/. Градоначальники канадских мегаполисов Монреаль и Торонто Джон Тори и Валери Плант заключили пари на победу одноименных клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), базирующихся в этих городах, в серии 1/8 финала Кубка Стэнли. Об этом сообщил Тори в Twitter.

"Впервые за 42 года "Торонто" и "Монреаль" встречаются в плей-офф НХЛ. Рад заключить пари с мэром Монреаля Валери Плант", - написал Тори. Он также опубликовал совместное заявление градоначальников и условия спора.

Проигравший будет обязан перечислить 1000 канадских долларов (830 долларов США) в благотворительные фонды Монреаля или Торонто, а также направить в мэрию победителей лучшее местное пиво и закуски. Но самое главное - проигравшая сторона вывешивает над зданием городской администрации флаг команды-победителя.