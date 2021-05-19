В пятом полумарафоне "ЗаБег.РФ" примут участие 120 тыс. человек

ТАСС, 19 мая. Одновременно на старт пятого всероссийского полумарафона проекта "ЗаБег.РФ" выйдут 120 тыс. человек. Об этом было сказано в ходе пресс-конференции в Краснодаре.

Основным партнером полумарафона является Промсвязьбанк (ПСБ).

"Всероссийский "ЗаБег.РФ" является уникальным событием, и мы уже несколько лет поддерживаем это знаковое для развития массового спорта мероприятие, - сказал директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц. - Оно дает возможность объединить всех любителей спорта на территории нашей страны, привить хорошие привычки регулярных занятий спортом, улучшить свое здоровье и качество жизни. Желаю всем участникам полумарафона побед не только в турнирной таблице, но и внутренней победы - как каждому в отдельности, так и в борьбе среди городов, которые будут соревноваться за звание беговой столицы России".

"Министерство спорта и администрация Краснодарского края оказывают всю необходимую поддержку этому старту, поскольку важно, чтобы праздник бега в регионе состоялся. В регионе сильное беговое сообщество, и спортсмены ждут этот старт как один из главных", - рассказал министр спорта Краснодарского края Алексей Чернов.

Руководитель "Лиги Героев" Ксения Шойгу отметила вклад Краснодарского края в развитие бегового сообщества: "Край - неотъемлемая часть всего бегового сообщества, и вклад атлетов юга России поможет поставить новый рекорд Гиннесса. В этом году планируется, что на трассы выйдет около 120 000 атлетов со всей страны, и Краснодар обеспечит важный вклад в этот показатель".

Пятый всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" состоится 30 мая, в ходе мероприятия будет назван город-чемпион. Он определится на основе трех критериев - среднего показателя дистанции, преодоленной всеми участниками городов; соотношение участников забега к общему населению города и средней скорости марафонцев.