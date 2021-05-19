Умер заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов

"Скончался пионер отечественного и мирового биатлона, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России, первый отечественный олимпийский призер - Александр Васильевич Привалов. С вечера понедельника Александр Васильевич перестал отвечать на телефонные звонки. Все родственники были за городом - вскрыть дверь квартиры стало возможным лишь в среду вечером. Подтвердились самые страшные опасения. Сердце великого спортсмена, тренера и подвижника биатлона перестало биться на 88-м году жизни", - говорится в сообщении.

ТАСС, 19 мая. Советский и российский биатлонный тренер Александр Привалов умер на 88-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Привалов в качестве биатлониста становился серебряным призером Олимпийских игр 1964 года в индивидуальной гонке на 20 км, в этой же дисциплине он становился третьим на Играх 1960 года в американском Скво-Вэлли. На соревнованиях в США впервые в программу зимних Олимпийских игр был включен биатлон.

С 1966 по 1991 год Привалов был старшим и главным тренером мужской сборной СССР. На Олимпиаде 1994 года он занимал должность старшего тренера женской сборной России.

Привалов был награжден орденом "Знак Почета" (дважды), орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, а также медалями "За трудовое отличие" и "За трудовую доблесть".