"Ювентус" обыграл "Аталанту" и стал обладателем Кубка Италии. Миранчук вышел на замену

В составе победителей мячи забили Деян Кулусевски (31-я минута) и Федерико Кьеза (73). У проигравших отличился Руслан Малиновский (41). Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на поле на 83-й минуте, заменив Робина Госенса, и не сумел отметиться результативными действиями.

"Ювентус" одержал победу в Кубке Италии в 14-й раз. Клуб из Турина чаще всех выигрывал трофей, еще шесть раз команда уступала в финале. На счету "Аталанты" одна победа в турнире (1963), команда из Бергамо в четвертый раз проиграла в финале кубка страны.