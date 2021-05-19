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Футбол в Италии

"Ювентус" обыграл "Аталанту" и стал обладателем Кубка Италии. Миранчук вышел на замену

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу туринского клуба
Футболисты "Ювентуса" Fabrizio Corradetti/LaPresse via AP
Описание
Футболисты "Ювентуса"
© Fabrizio Corradetti/LaPresse via AP

ТАСС, 19 мая. Футболисты "Ювентуса" со счетом 2:1 обыграли "Аталанту" в финале Кубка Италии. Встреча прошла на домашней арене "Сассуоло".

В составе победителей мячи забили Деян Кулусевски (31-я минута) и Федерико Кьеза (73). У проигравших отличился Руслан Малиновский (41). Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на поле на 83-й минуте, заменив Робина Госенса, и не сумел отметиться результативными действиями.

"Ювентус" одержал победу в Кубке Италии в 14-й раз. Клуб из Турина чаще всех выигрывал трофей, еще шесть раз команда уступала в финале. На счету "Аталанты" одна победа в турнире (1963), команда из Бергамо в четвертый раз проиграла в финале кубка страны.

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