Полузащитник "Ривер Плейта" Перес будет вратарем команды в матче Кубка Либертадорес

Матч против "Санта-Фе" пройдет в ночь на 20 мая и начнется в 03:00 мск. Заявка "Ривер Плейта" на игру состоит из 11 футболистов стартового состава без запасных.

ТАСС, 20 мая. Полузащитник аргентинского футбольного клуба "Ривер Плейт" Энцо Перес займет место в воротах команды в матче пятого тура группового этапа Кубка Либертадорес против колумбийского "Санта-Фе". Об этом сообщает пресс-служба аргентинской команды.

Во вторник пресс-служба "Ривер Плейта" сообщила, что 25 игроков команды, включая всех четырех вратарей, заразились коронавирусом. Клуб обратился в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) с просьбой о дозаявке двух голкиперов из молодежной команды. По информации британской газеты Guardian, КОНМЕБОЛ отклонила заявление "Ривер Плейта", так как у клуба перед началом турнира была возможность заявить 50 игроков, однако он зарегистрировал 32 футболистов.

"Ривер Плейт" после четырех матчей занимает второе место в группе D Кубка Либертадорес, набрав шесть очков. "Санта Фе" идет четвертым с двумя очками. "Ривер Плейт" является 35-кратным чемпионом Аргентины, также на счету клуба четыре победы в Кубке Либертадорес.