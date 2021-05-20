Kyodo: глава Международного олимпийского комитета Бах посетит Японию 12 июля

ТОКИО, 20 мая. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, визит которого в Японию в мае был отложен из-за ситуации с коронавирусом, посетит страну 12 июля. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Подчеркивается, что визит главы МОК состоится всего за 11 дней до начала летних Олимпийских Игр в Токио.

Бах в ходе поездки в Японию, которая должна была состояться в мае, намеревался встретиться с премьер-министром Ёсихидэ Сугой и посетить один из этапов эстафеты олимпийского огня в Хиросиме. Изначально посещение Хиросимы планировалось в прошлом году, однако из-за пандемии поездка была перенесена.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.