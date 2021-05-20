"Ривер Плейт" выиграл матч Кубка Либертадорес с полевым игроком в воротах

18 мая пресс-служба "Ривер Плейта" сообщила, что 25 игроков команды, включая всех четырех вратарей, заразились коронавирусом. Из-за этого заявка аргентинской команды на игру против "Санта-Фе" состояла из 11 игроков стартового состава без запасных, а место в воротах занял полузащитник Энцо Перес, на счету которого пять сейвов.

"Ривер Плейт" набрал девять очков и после пяти матчей занимает первое место в группе D. "Санта Фе" идет четвертым с двумя очками. Следующий матч аргентинская команда проведет 26 мая против бразильского "Флуминенсе", "Санта-Фе" в тот же день сыграет с колумбийским клубом "Хуниор".