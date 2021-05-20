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Мировой футбол

"Ривер Плейт" выиграл матч Кубка Либертадорес с полевым игроком в воротах

Аргентинский клуб победил колумбийский "Санта-Фе" со счетом 2:1, полузащитник Энцо Перес отбил пять ударов
Энцо Перес Juan Ignacio Roncoroni/Pool via AP
Описание
Энцо Перес
© Juan Ignacio Roncoroni/Pool via AP

ТАСС, 20 мая. Аргентинский футбольный клуб "Ривер Плейт" на своем поле обыграл колумбийский "Санта-Фе" со счетом 2:1 в матче пятого тура группового этапа Кубка Либертадорес.

В составе победителей голы забили Фабрицио Ангилери (3-я минута) и Джулиан Альварез (6). У проигравших отличился Кельвин Осорио (73).

18 мая пресс-служба "Ривер Плейта" сообщила, что 25 игроков команды, включая всех четырех вратарей, заразились коронавирусом. Из-за этого заявка аргентинской команды на игру против "Санта-Фе" состояла из 11 игроков стартового состава без запасных, а место в воротах занял полузащитник Энцо Перес, на счету которого пять сейвов.

"Ривер Плейт" набрал девять очков и после пяти матчей занимает первое место в группе D. "Санта Фе" идет четвертым с двумя очками. Следующий матч аргентинская команда проведет 26 мая против бразильского "Флуминенсе", "Санта-Фе" в тот же день сыграет с колумбийским клубом "Хуниор".

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