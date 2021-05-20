Передача Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Нэшвилл" в матче плей-офф НХЛ

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников отдал голевую передачу и отметился результативным действием во второй игре плей-офф подряд. В первой встрече против "Нэшвилла" (5:2) Свечников стал автором пятой заброшенной шайбы.

"Каролина" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третья игра состоится 22 мая (начало - 02:00 мск) в Нэшвилле. По итогам регулярного чемпионата "Каролина" заняла первое место в таблице Центрального дивизиона, "Нэшвилл" - четвертое. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.