Бывший футболист "Ливерпуля" Джеррард введен в Зал славы Английской премьер-лиги

ТАСС, 20 мая. Бывший полузащитник футбольного клуба "Ливерпуль" Стивен Джеррард введен в Зал славы Английской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Англичанин стал седьмым членом Зала славы. Ранее в него были введены англичане Алан Ширер и Фрэнк Лэмпард, французы Тьерри Анри и Эрик Кантона, ирландец Рой Кин и нидерландец Деннис Бергкамп.

Джеррард выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 год. Футболист провел за клуб 504 матча, в которых забил 120 голов. Джеррард становился обладателем Кубка Англии (2001, 2006) и Кубка английской лиги (2001, 2003, 2012). В 2001 году англичанин вместе с "Ливерпулем" выиграл Кубок УЕФА, в 2005-м - Лигу чемпионов.