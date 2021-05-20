Гол Капризова вошел в десятку лучших по итогам регулярного чемпионата НХЛ

Россиянин в контратаке обыграл хоккеиста "Лос-Анджелеса" Мики Андерсона, после чего поразил ближний угол ворот, открыв на 8-й минуте счет в матче. Встреча прошла 24 апреля и завершилась со счетом 4:2 в пользу "Миннесоты", Капризов оформил дубль.

Капризов был выбран "Миннесотой" на драфте НХЛ 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером. Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский ЦСКА, дважды став лучшим снайпером КХЛ, вместе с командой Капризов в сезоне-2018/19 выиграл Кубка Гагарина. Также нападающий является победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в которых набрал 51 (27 голов + 24 голевые передачи) очко.