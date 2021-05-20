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НХЛ

Гол Капризова вошел в десятку лучших по итогам регулярного чемпионата НХЛ

Российский форвард открыл счет в победном матче против "Лос-Анджелеса"
Кирилл Капризов AP Photo/Jae C. Hong
Описание
Кирилл Капризов
© AP Photo/Jae C. Hong

ТАСС, 20 мая. Гол российского нападающего "Миннесоты" Кирилла Капризова занял десятое место среди лучших заброшенных шайб регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Список представлен на официальном сайте лиги.

Россиянин в контратаке обыграл хоккеиста "Лос-Анджелеса" Мики Андерсона, после чего поразил ближний угол ворот, открыв на 8-й минуте счет в матче. Встреча прошла 24 апреля и завершилась со счетом 4:2 в пользу "Миннесоты", Капризов оформил дубль.

Капризов был выбран "Миннесотой" на драфте НХЛ 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером. Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский ЦСКА, дважды став лучшим снайпером КХЛ, вместе с командой Капризов в сезоне-2018/19 выиграл Кубка Гагарина. Также нападающий является победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в которых набрал 51 (27 голов + 24 голевые передачи) очко.

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