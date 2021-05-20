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Летние олимпийские виды спорта

Черниговская и Штокалов вышли в финалы этапа Кубка мира по гребле в Барнауле

Турнир завершится 23 мая
Светлана Черниговская Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Светлана Черниговская
© Сергей Бобылев/ТАСС

БАРНАУЛ, 20 мая. /ТАСС/. Россиянка Светлана Черниговская вышла в финал на дистанции 500 м в соревновании байдарок-одиночек на этапе Кубка мира в Барнауле.

Черниговская во втором полуфинале заняла первое место, всего в финал выходят по три лучших спортсмена из каждого полуфинала. Финал пройдет в воскресенье. Черниговская является бронзовым призером чемпионата Европы в соревновании четверок на 500 м.

В гребле на каноэ на дистанции 1000 м третьим стал бронзовый призер Олимпийских игр в одиночных соревнованиях Илья Штокалов и также вышел в финал соревнований, который состоится в субботу.

Турнир завершится 23 мая.

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