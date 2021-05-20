Россияне выступят на чемпионате мира по функциональному многоборью под своим флагом

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российские спортсмены смогут выступить на домашнем чемпионате мира по функциональному многоборью под флагом и гимном России. Об этом журналистам рассказал президент Федерации функционального многоборья России Алексей Барымов.

Чемпионат мира пройдет в Москве в следующем году.

"Мы можем сказать, что международная федерация работает над тем, чтобы проводить допинг-контроль на всех своих этапах соревнований, но именно речи о том, чтобы, например, не поднимать флаг и не играть гимн, не было. В настоящий момент федерация не является подписантом WADA [Всемирного антидопингового агентства], и мы сможем и поднять флаг, и сыграть гимн, - сказал Барымов. - Атлеты будут представлять Российскую Федерацию, все будет хорошо".

Руководитель фонда "Гераклион" Сергей Еремин отметил, что Россия бы не приняла чемпионат мира, если бы на нем не было бы национального флага и гимна. "Даже вопрос бы не стоял о месте проведения, если бы речь шла о том, что наш флаг подниматься не будет в случае победы на соревнованиях, либо гимн, а не композиторские шедевры русской классики не будет звучать в честь победителя. Вот в этом еще особенность спорта нового времени, спорта нового поколения", - подчеркнул он.

Функциональное многоборье - вид спорта с использованием функциональных движений с весом собственного тела, свободными отягощениями и циклическими движениями, которые объединяются в специально составленные комплексы упражнений и выполняются непрерывно на время. В России этот вид спорта был официально признан в 2017 году.