Власов сохранил вторую строчку в общем зачете "Джиро д'Италия"

ТАСС, 20 мая. Итальянец Андреа Вендраме из команды "Ситроэн" выиграл 12-й этап престижной шоссейной многодневной велогонки "Джиро д'Италия". Этап протяженностью 212 км прошел между городами Сиена и Баньо-ди-Романья.

Итальянец преодолел этап протяженностью 212 км между городами Сиена и Баньо-ди-Романья за 5 часов 43 минуты 48 секунд. Вторым финишировал австралиец Крис Хэмилтон из команды DSM, третьим - итальянец Джанлука Брамбилья из Trek-Segafredo.

13-й этап пройдет 21 мая, его протяженность составит 198 км. Многодневка состоит из 21 этапа. Часть из них пройдет на территории Швейцарии и Словении, также гонщики проедут семь горных этапов и четыре отрезка протяженностью более 200 км. Завершится гонка 30 мая в Милане.

В общем зачете многодневки Власов сохранил вторую строчку, уступая лидирующему колумбийцу Эгану Берналю из Ineos Grenadiers 45 секунд. Третьим с отставанием в 1 минуту 12 секунд идет итальянец Дамиано Карузо из Bahrain Victorious.

Власову 25 лет. В прошлом году он также участвовал в "Джиро д'Италия", но сошел с дистанции из-за проблем со здоровьем. Многодневка стала для него первой в карьере из гонок Гранд-тура. В общем зачете испанской "Вуэльты" прошлого года россиянин стал 11-м.

Первая гонка была организована в 1909 году изданием La Gazzetta dello Sport. Пятикратными победителями "Джиро д'Италия" являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).