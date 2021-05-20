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ММА

Учакаев: боец ММА Магомедов обладает большим потенциалом и может заменить Магомедшарипова

По мнению тренера, россиянин "будет новой звездой"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российский боец Магомед Магомедов может стать новой звездой смешанных единоборств (ММА) и заменить Забита Магомедшарипова. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсмена Мансур Учакаев.

Магомедов является партнером по команде бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забита Магомедшарипова, который взял паузу в выступлениях. Магомедов выступает в американской организации Bellator, ранее он становился чемпионом российской лиги ACB.

"Бойцы приходят и уходят, появляются новые таланты. Вот на кого нужно обратить внимание - Магомед Магомедов. Он будет новой звездой. Сильный боец, у него большой потенциал", - сказал Учакаев.

Всего на счету 29-летнего Магомедова 18 побед и одно поражение.

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