"Миннесота" проиграла "Вегасу". Капризов набрал первое очко в плей-офф НХЛ

В составе "Вегаса" отличились Марк Стоун (29-я и 60-я минуты), Патрик Браун (36), Райли Смит (38), Уильям Карлссон (58). У "Миннесоты" шайбы забросили Райан Хартман (3) и Юэль Эрикссон Эк (9).

ТАСС, 21 мая. "Вегас" на выезде со счетом 5:2 обыграл "Миннесоту" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отдал голевую передачу, отметившись первым результативным действием в плей-офф. Форвард проводит дебютный сезон в НХЛ, по итогам регулярного чемпионата он стал лучшим бомбардиром и снайпером команды, набрав 51 очко (27 голов + 24 передачи) за 55 матчей.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Вегаса", четвертая встреча пройдет 23 мая (начало - 03:00 мск) в Сент-Поле (штат Миннесота). По итогам регулярного чемпионата "Миннесота" заняла третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, "Вегас" стал вторым. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.