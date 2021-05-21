Россия будет представлена двумя велосипедистами в маунтинбайке на Олимпиаде в Токио

ТАСС, 21 мая. Россия получила две квоты на соревнования по маунтинбайку на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

В мужском и женском видах программы от России выступят по одному спортсмену.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены до декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном своей страны на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.