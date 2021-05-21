Российские гребцы завоевали одну лицензию на Олимпиаду во второй день этапа КМ в Барнауле

БАРНАУЛ, 21 мая. /ТАСС/. Россиянин Илья Штокалов стал вторым в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 1 000 м на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Барнауле.

Штокалов показал результат 4 минуты 15,338 секунды, уступив на финише представителю Молдавии Сергею Тарновскому (4.14,861), который завоевал для страны лицензию на участие в Олимпийских играх. Третьим стал итальянец Карло Таккини (4.18,025). Этот заезд стал последним среди финальных во второй соревновательный день.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Штокалов финишировал в данной дисциплине четвертым, но в связи с последовавшей дисквалификацией Тарновского переместился на третье место и завоевал бронзовую награду.

В пятницу россиянка Наталья Подольская стала лучшей в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 200 м. Она завоевала единственную олимпийскую лицензию для российских спортсменов во второй соревновательный день. Третье место в байдарках-двойках заняли россияне Артем Коровин и Алексей Шишкин, в соревновании байдарок-одиночек на дистанции 500 м бронзовую награду завоевала Светлана Черниговская.

Турнир завершится 23 мая. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.