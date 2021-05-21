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Летние олимпийские виды спорта

Каноисту Штокалову стало плохо на этапе Кубка мира в Барнауле, его осмотрели медики

Россиянин выпал из лодки после заезда
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

БАРНАУЛ, 21 мая. /ТАСС./ Российский каноист Илья Штокалов после финиша в заезде на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле почувствовал себя плохо, его осматривают медики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия со ссылкой на тренерский штаб сборной России.

Штокалов выпал из лодки после заезда. Он финишировал вторым на дистанции 1 000 м.

"Спортсмен почувствовал себя плохо, но с ним все в порядке сейчас, его осматривают медики. Он просто максимально выложился в заезде", - сказал собеседник агентства.

Этап Кубка мира в Барнауле завершится 23 мая.

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