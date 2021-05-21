СМИ: футболист Гарет Бэйл может завершить карьеру в 2022 году

ТАСС, 21 мая. Валлийский полузащитник Гарет Бэйл может завершить футбольную карьеру по окончании следующего сезона. Об этом сообщает издание As.

По информации источника, 31-летний полузащитник вернется в испанский "Реал" (сейчас игрок на правах аренды представляет английский "Тоттенхэм"), где доиграет один сезон до окончания срока действия контракта. После этого он будет готов рассмотреть вариант завершения карьеры.

В текущем сезоне Бэйл провел за "Тоттенхэм" 33 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал три результативные передачи. Отмечается, что из-за многочисленных мышечных травм валлиец не может тренироваться более трех раз в неделю, при этом он исключил из тренировок любые скоростные упражнения.

Бэйл выступал за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 год. Его переход в "Реал" стал на тот момент самым дорогим трансфером в истории, мадридский клуб заплатил за него €101 млн (по данным портала Transfermarkt). В составе команды он стал победителем Кубка английской лиги сезона-2007/08, признавался лучшим футболистом Английской премьер-лиги по итогам сезона.

За "Реал" Бэйл провел 251 матч, забив 105 голов и отдав 68 результативных передач. С мадридской командой он стал двукратным чемпионом Испании, обладателем кубка и суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Уэльса Бэйл стал бронзовым призером чемпионата Европы 2016 года.