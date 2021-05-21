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Мировой футбол

СМИ: футболист Гарет Бэйл может завершить карьеру в 2022 году

Полузащитник вернется в испанский "Реал", где доиграет один сезон до окончания срока действия контракта

ТАСС, 21 мая. Валлийский полузащитник Гарет Бэйл может завершить футбольную карьеру по окончании следующего сезона. Об этом сообщает издание As.

По информации источника, 31-летний полузащитник вернется в испанский "Реал" (сейчас игрок на правах аренды представляет английский "Тоттенхэм"), где доиграет один сезон до окончания срока действия контракта. После этого он будет готов рассмотреть вариант завершения карьеры.

В текущем сезоне Бэйл провел за "Тоттенхэм" 33 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал три результативные передачи. Отмечается, что из-за многочисленных мышечных травм валлиец не может тренироваться более трех раз в неделю, при этом он исключил из тренировок любые скоростные упражнения.

Бэйл выступал за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 год. Его переход в "Реал" стал на тот момент самым дорогим трансфером в истории, мадридский клуб заплатил за него €101 млн (по данным портала Transfermarkt). В составе команды он стал победителем Кубка английской лиги сезона-2007/08, признавался лучшим футболистом Английской премьер-лиги по итогам сезона.

За "Реал" Бэйл провел 251 матч, забив 105 голов и отдав 68 результативных передач. С мадридской командой он стал двукратным чемпионом Испании, обладателем кубка и суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Уэльса Бэйл стал бронзовым призером чемпионата Европы 2016 года.

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