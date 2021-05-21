Футболист сборной России Заболотный тренируется с ограничениями из-за повреждения

НОВОГОРСК /Московская область/, 21 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный тренировался с ограничениями во второй день сбора в Новогорске из-за повреждения мышцы таза. Об этом журналистам сообщил врач национальной команды Эдуард Безуглов.

"Все тренируются в общей группе, но есть ряд игроков, которые тренируются по индивидуальной программе, например, Антон Заболотный. Он отыграл две игры за "Сочи", но на осмотре у него было выявлено небольшое повреждение мышцы таза. Травма незначительная, но тем не менее он готовится индивидуально, мы регулярно его тестируем, но больших проблем не видим. Мы находится на контакте с руководством ЦСКА в том числе", - сказал Безуглов.

Российская команда проводит сбор в Новогорске в рамках подготовки к чемпионату Европы, всего в расширенный состав включены 30 футболистов. Перед турниром подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча против команд Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня). Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после учебно-тренировочного сбора в Австрии, который пройдет с 22 по 31 мая.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).