Врач сборной России рассказал об антиковидных правилах на чемпионате Европы по футболу

Российская команда проводит сбор в Новогорске в рамках подготовки к чемпионату Европы, всего в расширенный состав включены 30 футболистов. Перед турниром подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча против команд Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня). Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после учебно-тренировочного сбора в Австрии, который пройдет с 22 по 31 мая.

НОВОГОРСК /Московская область/, 21 мая. /ТАСС/. Футболист или сотрудник персонала национальной команды на чемпионате Европы, результат теста которого на коронавирус будет положительным, отправится на самоизоляцию. Об этом журналистам сообщил врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.

"Буквально несколько дней назад в Российском футбольном союзе получили так называемые протоколы о возвращении в игру, где самые актуальные вещи, связанные с антиковидными правилами, прописаны, - сказал Безуглов. - Там четко прописан весь регламент действий при обнаружении признаков коронавирусной инфекции у кого-то, возможны три варианта тестов: положительный, предположительно-положительный и неубедительный. В первом случае спортсмен или персонал будет изолирован, строго в соответствии с правилами местных властей будут проходить все карантинные мероприятия. В двух других случаях возможно повторное тестирование, но опять же четко прописано как".

"Со своей стороны мы готовим весь объем документов на английском языке со всеми данными о переболевших коронавирусом, об уровне антител для того, чтобы отправить в УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС). Надеемся, что нам это поможет ряд ребят освободить от ПЦР-тестирования и уменьшить количество проблем в случае, когда тесты покажут положительный результат. В протоколе УЕФА четко прописано, что любая вакцинация не освобождает от ПЦР-тестирования. У больше половины членов сборной титр антител повышен", - добавил Безуглов.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).