Кудряшов заявил, что прибыл в расположение сборной России без контракта с клубом

Кудряшов выступал за "Антальяспор" с января 2020 года. В минувшем сезоне он провел 42 матча. Кудряшов вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату Европы и находится на подготовительном сборе в Новогорске.

Сборная России по футболу тренируется в полном составе на базе в Новогорске

"У меня уже закончился контракт, - сказал Кудряшов. - Пока не думал о дальнейшем развитии карьеры, отложил в сторону все клубные дела, сконцентрирован только на сборной. Наверное, процентов на 90, что не буду обсуждать это сейчас".

Кудряшов также посоветовал молодым футболистам сборной России не тренироваться спустя рукава. "Абсолютно нормально приняли молодых ребят, они общительные, у нас коллектив хороший в сборной, поэтому те, кто приходит в сборную, не испытывают дискомфорта, - добавил Кудряшов. - Никто отдельно не держится. Что молодым нельзя делать? Тренироваться спустя рукава".

Перед турниром подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча против команд Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня). Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после сбора в Австрии, который пройдет с 22 по 31 мая.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).