Брендированный транспорт, украшения и навигация к Евро появятся в Петербурге с 1 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Брендированный общественный транспорт, навигационные указатели для болельщиков и украшения с символикой чемпионата Европы по футболу появятся на улицах Санкт-Петербурга с 1 июня. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя городского комитета по физкультуре и спорту Николай Растворцев.

"Комитет по транспорту с 1 июня выводит брендированный транспорт на улицы Санкт-Петербурга, комитет по печати и взаимодействию со СМИ оформляет город, - сказал Растворцев. - С 1 июня мы все с вами увидим, как город преобразится с точки зрения оформления и с точки зрения навигации для прибывающих сюда гостей".

Он также отметил, что власти города зарезервировали гостиницы для пребывающих в город и подготовились по вопросу медицинского обеспечения во время турнира. "Зарезервированы гостиницы для гостей, - сказал Растворцев. - С точки зрения медицинского обеспечения комитетом по здравоохранению обеспечена вся медицинская безопасность, которая будет в городе, которая связана не только с ковидом, но и с получением любых видов травм".

"Сделан расчет сил и средств скорой помощи, чтобы она оказывала медицинскую помощь. Роспотребнадзор установил свои требования и организовал работу по приему гостей. Будут все мероприятия связаны не только с ковидной безопасностью, но и с санэпидемнадзором за всеми, кто участвует в предоставлении услуг как для команд, так и для болельщиков", - добавил зампред комитета.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.