Футболист Захарян сообщил, что у него был выбор между сборными России и Армении

Российская команда проводит сбор в Новогорске в рамках подготовки к чемпионату Европы, всего в расширенный состав включены 30 футболистов. Захарян был впервые вызван в основную сборную России, ранее он провел три матча за молодежную сборную на чемпионате Европы 2021 года.

НОВОГОРСК /Московская область/, 21 мая. /ТАСС/. Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян, вошедший в расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату Европы, имел возможность выступать за сборную Армении. Об этом футболист сообщил журналистам.

"Да, в последние полгода было два предложения, но я поехал в молодежную сборную [России], отыграл молодежный Евро, и меня сразу же в основную команду вызвали, - сказал Захарян. - Поэтому все так быстро произошло, что даже выбирать не пришлось. Ключевой момент? Игровая практика, да. Я надеюсь помочь сборной и через время уже играть".

Перед турниром подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча против команд Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня). Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после сбора в Австрии, который пройдет с 22 по 31 мая.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).