ВФЛА не утвердила критерии отбора атлетов на Олимпиаду из-за конфликта интересов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не утвердила критерии отбора для 10 легкоатлетов, которые должны отправиться на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА по итогам заседания президиума организации.

Для создания критериев было принято решение о формировании рабочей группы. На прошедшем заседании критерии не были утверждены по причине наличия конфликта интересов у нескольких членов президиума, которые имеют родственные связи или тренируют спортсменов, претендующих на попадание в десятку.

Рабочую группу возглавит временно исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова. Группа будет состоять из членов президиума, у которых отсутствует конфликт интересов, старших тренеров по дисциплинам, главного тренера и приглашенного юриста. Группа будет принимать решение по окончательному составу 10 спортсменов.

18 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены. На остальных международных стартах количество участвующих в них нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.