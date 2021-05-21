Пайкин: около 10 млрд рублей ежегодно необходимо на реализацию программы "Спорт на селе"

БАРНАУЛ, 21 мая. /ТАСС./ Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин надеется на увеличение числа спортивных объектов в сельских территориях в течение ближайших 3-4 лет в рамках программы "Спорт на селе". На ее обеспечение понадобится около 10 млрд рублей ежегодно, сообщил журналистам Пайкин в Барнауле в рамках второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

"Мы надеемся, что нам удастся в ближайшие 3-4 года усилить спортивные объекты по программе "Спорт на селе" и увеличить количество спортивных сооружений в сельской местности. Программа "Спорт на селе" на 2021 год не обеспечена деньгами. На встрече с премьер-министром я этот вопрос поднял, есть поручение Минфину, Минспорту и, я надеюсь, что на 2023-2024 годы мы обеспечим программу финансированием. Я думаю, по ней нужно минимально порядка 10 млрд рублей в год", - сказал Пайкин, отвечая на вопрос ТАСС.

Кроме того, он отметил необходимость разработки программы "Сельский тренер".

"Мы видим по нашим программам "Сельский учитель", "Земский доктор", что они актуальны. Конечно, когда мы строим спортивное сооружение в сельской местности, мы понимаем, что в нем должен работать профессиональный тренер, а не любитель или как сегодня - в основном, это пожилые люди, энтузиасты, которые тренируют детишек, а перспектив после этого не особо много", - подчеркнул Пайкин.

Он отметил, что развитие спорта в Алтайском крае будет сопровождаться развитием туризма. Пайкин выразил надежду, что регион войдет со своими проектами в нацпроект по туризму и сможет развивать инфраструктуру в дальнейшем.

С 20 мая в Барнауле проходит второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, в котором участвуют более 400 спортсменов из почти 60 стран мира. В городе для подготовки к этапу Кубка мира специально построили обводной канал глубиной 14 метров. Всего в организацию соревнований в Барнауле, а также в подготовку инфраструктуры для них вложено более 600 млн рублей.