Международная федерация тяжелой атлетики временно отстранила чемпионку Европы Костову

ТАСС, 21 мая. Азербайджанская тяжелоатлетка Боянка Костова временно отстранена решением Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба IWF.

Допинг-проба Костовой дала положительный результат на анаболический стероид станозолол. Спортсменка имеет право запросить анализ пробы Б.

Костова на прошедшем в Москве чемпионате Европы стала победительницей в весовой категории до 59 кг. Россиянка Ольга Тё заняла второе место, третьей стала француженка Дора Чакунте, четвертой - россиянка Александра Козлова. В случае дисквалификации Костовой, Тё станет чемпионкой Европы, Козлова - бронзовым призером.

Костовой 28 лет, она является чемпионкой мира 2015 года и четырехкратной чемпионкой Европы (2012, 2015, 2016, 2021). Она была дисквалифицирована за использование запрещенных веществ на период с июня 2016-го по июнь 2018 года и пропустила Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, а ее результат на Олимпиаде в Лондоне был аннулирован.