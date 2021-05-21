{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

Международная федерация тяжелой атлетики временно отстранила чемпионку Европы Костову

Допинг-проба спортсменки дала положительный результат на анаболический стероид станозолол

ТАСС, 21 мая. Азербайджанская тяжелоатлетка Боянка Костова временно отстранена решением Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба IWF.

Допинг-проба Костовой дала положительный результат на анаболический стероид станозолол. Спортсменка имеет право запросить анализ пробы Б.

Костова на прошедшем в Москве чемпионате Европы стала победительницей в весовой категории до 59 кг. Россиянка Ольга Тё заняла второе место, третьей стала француженка Дора Чакунте, четвертой - россиянка Александра Козлова. В случае дисквалификации Костовой, Тё станет чемпионкой Европы, Козлова - бронзовым призером.

Костовой 28 лет, она является чемпионкой мира 2015 года и четырехкратной чемпионкой Европы (2012, 2015, 2016, 2021). Она была дисквалифицирована за использование запрещенных веществ на период с июня 2016-го по июнь 2018 года и пропустила Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, а ее результат на Олимпиаде в Лондоне был аннулирован.

Теги
Допинг
Олимпиада в Токио
Бах: футбол на Играх в Токио станет первым лучом света в конце темного тоннеля пандемии
Олимпийский футбольный турнир начнется за несколько дней до церемонии открытия
Бах: футбол на Играх в Токио станет первым лучом света в конце темного тоннеля пандемии
Читать полностью