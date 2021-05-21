Сборная России не вышла в плей-офф на чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар

Российская команда потерпела четвертое поражение при четырех победах и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. В плей-офф сыграют по три лучшие команды от каждой группы. В заключительном матче Москалева и Еремин встретятся с канадцами.

ТАСС, 21 мая. Российские керлингисты Анастасия Москалева и Александр Еремин проиграли команде Италии со счетом 5:8 в матче восьмого тура чемпионата мира среди смешанных пар. Соревнования проходят в шотландском Абердине.

Сборная России выступает в группе А вместе со сборными Чехии, Австралии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Канады, Южной Кореи и Шотландии. В полуфинал по итогам кругового турнира от каждой из групп вышли сборные Шотландии и Швеции. Сборные, занявшие второе и третье места, проведут квалификационные матчи за выход в 1/2 финала с командами, которые в группе В станут третьей и второй.

Семь лучших команд по итогам турнира квалифицируются на Олимпиаду 2022 года в Пекине. Если в семерку сильнейших попадет сборная Китая, то путевка на Игры достанется сборной, которая займет восьмое место. Чемпионат мира завершится 23 мая.

Российская сборная выступает на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Первый чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар прошел в 2008 году. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году турнир не проводился. Сборная России дважды становилась победителем мирового первенства - Петр Дрон и Яна Некрасова завоевали золото в 2010 году, а в 2017-м первыми стали Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова.