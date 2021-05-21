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ММА

Бразилец Карвальо является приоритетным соперником Шлеменко в следующем поединке

Возможная дата боя между соперниками пока не называется

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Рафаэль Карвальо является приоритетным соперником россиянина Александра Шлеменко в следующем поединке. Об этом ТАСС сообщили в команде Карвальо.

"Рафаэль является приоритетным вариантом. Все договоренности в силе. Ждем дату боя", - сказал собеседник агентства.

Бразилец в последнем поединке раздельным решением судей уступил американцу Лоренцу Ларкину. На этот бой Карвальо вышел на коротком уведомлении.

Шлеменко в последнем поединке победил бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights во Владивостоке. Россиянин планирует провести следующий бой в июле в России.

В активе 37-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся. На счету 34-летнего Карвальо 16 побед и шесть поражений.

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