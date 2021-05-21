Бах: футбол на Играх в Токио станет первым лучом света в конце темного тоннеля пандемии

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Футбол станет первым лучом света в конце темного тоннеля пандемии на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение в своем видеообращении к делегатам конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) высказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Когда 23 июля Олимпийские игры в Токио наконец начнутся, всему миру будет послан мощный сигнал солидарности, стойкости и надежды. Олимпийские игры будут светом в конце темного тоннеля, в котором мы все еще находимся в связи с пандемией коронавируса", - сказал Бах.

"В этой связи футбол играет особую роль, потому что олимпийский футбольный турнир начнется за несколько дней до церемонии открытия. Футбол будет самым первым лучом света в конце этого тоннеля, который из Японии увидят миллиарды людей по всему миру", - добавил он.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Их проведение было отложено на год по причине пандемии коронавируса.