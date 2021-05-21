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Roland Garros

Тарпищев: Павлюченкова успеет восстановиться от травмы к старту Roland Garros

Ранее спортсменка снялась с выступления на турнире Женской теннисной ассоциации в Белграде
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успеет восстановиться от травмы к старту Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Roland Garros пройдет с 30 мая по 12 июня. 17 мая Павлюченкова снялась с выступления на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Белграде.

"Травма Павлюченковой оказалась не такой страшной, как мы боялись. Сейчас она в Москве, восстанавливается, и должна успеть к началу Roland Garros", - сказал Тарпищев.

Неделей ранее россиянка снялась с турнира в Риме из-за травмы брюшной полости.

Павлюченковой 29 лет. Российская теннисистка имеет в активе 12 титулов WTA. Она шесть раз доходила до четвертьфиналов турниров серии Большого шлема.

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