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Баскетбольные еврокубки

Баскетболист ЦСКА Клайберн вошел во вторую символическую сборную Евролиги

Днем ранее в первую символическую сборную был включен игрок "Зенита" Кевин Пангос
Уилл Клайберн Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Уилл Клайберн
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 21 мая. Баскетболист московского ЦСКА Уилл Клайберн вошел во вторую символическую пятерку Евролиги сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Вторая символическая сборная была определена в результате голосования, в котором участвовали представители СМИ, болельщики, главные тренеры и капитаны команд Евролиги. Помимо Клайберна, в нее вошли Шейн Ларкин ("Анадолу Эфес"), Нандо де Коло ("Фенербахче"), Шевон Шилдс ("Милан") и Брэндон Дэвис ("Барселона").

31-летний Клайберн был признан самым ценным игроком Евролиги в апреле. По ходу сезона он набирал в среднем 14,1 очка за игру и помог ЦСКА в девятый раз подряд пробиться в "Финал четырех" турнира. Клайберн выступает за ЦСКА с 2017 года. В четверг была объявлена первая символическая сборная Евролиги, в которую вошел баскетболист "Зенита" Кевин Пангос.

"Финал четырех" Евролиги пройдет с 28 по 30 мая в германском Кёльне. ЦСКА в полуфинале сыграет с турецким "Анадолу Эфесом". В другом матче встретятся испанская "Барселона" и итальянский "Милан".

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