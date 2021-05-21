Власов сохранил вторую строчку в общем зачете после 13-го этапа "Джиро д'Италия"

ТАСС, 21 мая. Итальянец Джакомо Ниццоло из Qhubeka-Assos стал победителем 13-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Джиро д'Италия". Россиянин Александр Власов из "Астаны" финишировал 28-м и сохранил вторую строчку в общем зачете.

Этап протяженностью 198 км проходил между городами Равенна и Верона. Второе место занял итальянец Эдоардо Аффини из команд Jumbo-Visma, третьим стал словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe.

14-й этап пройдет 22 мая, его протяженность составит 147 км. Многодневка состоит из 21 этапа. Часть из них пройдет на территории Швейцарии и Словении, также гонщики проедут семь горных этапов и четыре отрезка протяженностью более 200 км. Завершится гонка 30 мая в Милане.

В общем зачете многодневки Власов сохранил вторую строчку, уступая лидирующему колумбийцу Эгану Берналю из Ineos Grenadiers 45 секунд. Третьим с отставанием в 1 минуту 12 секунд идет итальянец Дамиано Карузо из Bahrain Victorious.

Власову 25 лет. В прошлом году он также участвовал в "Джиро д'Италия", но сошел с дистанции из-за проблем со здоровьем. Многодневка стала для него первой в карьере из гонок Гранд-тура. В общем зачете испанской "Вуэльты" прошлого года россиянин стал 11-м.

Первая гонка была организована в 1909 году изданием La Gazzetta dello Sport. Пятикратными победителями "Джиро д'Италия" являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).