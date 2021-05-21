Каменева завоевала бронзу чемпионата Европы на дистанции 100 метров на спине

ТАСС, 21 мая. Россиянка Мария Каменева завоевала бронзовую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

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Первое место заняла британка Кэтлин Доусон, показавшая результат 58,18 секунды. Второй стала Кира Туссен из Нидерландов (+0,84). Каменева проиграла победительнице 0,94 секунды. Россиянка Анастасия Фесикова поделила шестое место с Майке де Вард из Нидерландов.

21-летняя Каменева является чемпионкой Европы 2018 года в комбинированной эстафете 4x100 метров. На нынешнем турнире россиянка также завоевала бронзу в смешанной эстафете 4x200 метров вольным стилем.

Соревнования в Венгрии завершатся 23 мая.