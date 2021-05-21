Плутник опроверг информацию о состоявшемся переходе футболиста "Локомотива" Мухина в ЦСКА

ТАСС, 21 мая. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Максим Мухин на данный момент не перешел в ЦСКА. Об этом председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник сообщил на встрече с болельщиками.

19 мая член совета директоров Валерий Филатов рассказал ТАСС, что Мухин подписал контракт с ЦСКА.

"Я такого комментария не видел. Я могу сказать, что это не так. Клубы работают по разным направлениям", - сказал Плутник.

Мухину 19 лет, в основном составе "Локомотива" он дебютировал в ноябре 2020 года, перейдя из фарм-клуба "Казанка". В марте он сыграл первый матч за сборную России. Полузащитник провел 10 матчей в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), четыре - в Бетсити - Кубке России, один - в Лиге чемпионов. "Локомотив" стал обладателем кубка страны и занял третье место по итогам чемпионата, что дает право клубу выступить в следующем сезоне в групповом этапе Лиги Европы.