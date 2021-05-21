Турнир по дзюдо памяти Анатолия Рахлина впервые пройдет в рамках ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Девятый юношеский турнир по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина" включен в спортивную программу Петербургского международного экономического форума. Об этом журналистам на площадке городского пресс-центра ТАСС рассказал президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин.

Турнир состоится 23 мая в спортивном комплексе "Юбилейный". Билеты на мероприятие распространяются бесплатно.

"В этом году турнир пройдет в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума, - сказал Рахлин. - Будут 700 участников, 200 тренеров, 2 тысячи зрителей. В условиях пандемии сложно организовать приезд всех почетных гостей, чтобы это было безопасно, хотя все, что мы проводим, согласовано с Роспотребнадзором. Так что, назовем это тестовым турниром в рамках ПМЭФ".

Проведение Кубка Анатолия Рахлина в рамках ПМЭФ планируется также в 2022 году в полноценном формате с участием зарубежных команд при условии стабилизации эпидемиологической обстановки.

Тренер Анатолий Рахлин начал набор юношей в секцию самбо на улице Декабристов в Ленинграде в 1964 году, в 1969 году он перешел на работу тренером на Ленинградский металлический завод, где был основан клуб дзюдо "Турбостроитель". За время работы Рахлин подготовил множество дзюдоистов, в том числе он был первым тренером президента России Владимира Путина. Заслуженный тренер России и заслуженный работник физической культуры РФ Анатолий Рахлин умер в 2013 году.

Санкт-Петербургский международный экономический форум в этом году состоится 2-5 июня под девизом "Снова вместе - экономика новой реальности", он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.