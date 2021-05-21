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Чемпионат Европы по водным видам спорта

Каменева стала третьей в переплыве финала чемпионата Европы на стометровке на спине

Результаты первого заплыва, в котором россиянка также финишировала на третьей позиции, были аннулированы из-за технических неполадок
Мария Каменева Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Мария Каменева
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 21 мая. Россиянка Мария Каменева завоевала бронзовую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

Спортсменки участвовали в финальном заплыве во второй раз. Результаты первого заплыва, в котором Каменева также стала третьей, были аннулированы из-за технических неполадок.

Победу одержала британка Кэтлин Доусон, показавшая результат 58,48 секунды. Второй стала итальянка Маргерита Панциера (+0,52). Каменева проиграла победительнице 0,73 секунды. Россиянка Анастасия Фесикова заняла седьмое место.

21-летняя Каменева является чемпионкой Европы 2018 года в комбинированной эстафете 4x100 метров. На нынешнем турнире россиянка также завоевала бронзу в смешанной эстафете 4x200 метров вольным стилем.

Сборная России занимает первое место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, завоевав 18 золотых, 6 серебряных и 12 бронзовых наград. На втором месте располагаются британцы (8-9-4), на третьем - итальянцы (7-12-15).

Соревнования в Венгрии завершатся 23 мая.

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Чемпионат Европы по водным видам спорта
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