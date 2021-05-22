Романов стал претендентом на титул чемпиона мира WBC, выиграв у Кудряшова в Химках

ТАСС, 22 мая. Россиянин Евгений Романов завоевал звание обязательного претендента на титул Всемирного боксерского совета (WBC) и серебряный пояс WBC в новой весовой категории до 101,6 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в подмосковных Химках, он выиграл у бывшего претендента на титул чемпиона мира соотечественника Дмитрия Кудряшова единогласным решением судей.

Судьи отдали победу Романову - 120:108, 119:109, 119:109. Он владел инициативой и нанес большее число точных ударов. Но в заключительном раунде у него открылось рассечение после столкновения головами, Кудряшов активизировался, попытавшись нокаутировать соперника. Романов продержался до конца боя и одержал уверенную победу по очкам.

35-летний Романов по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 16 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. В любительском боксе он становился чемпионом мира и Европы среди юниоров, чемпионом России, трехкратным серебряным призером чемпионата России. На любительском ринге Романов побеждал нокаутом бывшего чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера. Россиянин владел поясом глобального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе.

35-летний Кудряшов потерпел четвертое поражение при 24 победах (23 нокаутом). Он принимал участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), боксировал за титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA), проиграв кубинцу Юниэлю Дортикосу. Россиянин владел серебряным поясом и титулом чемпиона СНГ и славянских стран по версии WBC, а также интернациональным поясом WBA в первом тяжелом весе.

Эта победа позволит Романову принять участие в бою за пояс чемпиона мира WBC с победителем титульного поединка между колумбийцем Оскаром Ривасом и американцем Брайантом Дженнингсом, который был перенесен с 18 июня на сентябрь. До боя Кудряшов и Романов занимали в рейтинге третье и четвертое места соответственно.

Поединок между Кудряшовым и Романовым стал первым в мире в новой весовой категории - Bridgerweight ("вес Бриджера") - до 101,6 кг. Эта категория была основана WBC в ноябре прошлого года в целях увеличения разницы между первым тяжелым весом (до 90,71 кг) и супертяжелым (свыше 90,71 кг) и названа в честь шестилетнего американца Бриджера Уокера, спасшего свою младшую сестру от своры бродячих собак. Уокер, которому было наложено 90 швов на лице, за свой поступок был награжден именным поясом WBC. В настоящее время новая весовая категория утверждена только в одной организации - WBC.