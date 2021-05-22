"Каролина" уступила "Нэшвиллу" в матче плей-офф НХЛ. Свечников отдал голевую передачу

ТАСС, 22 мая. "Нэшвилл" дома в овертайме со счетом 5:4 обыграл "Каролину" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников отдал голевую передачу, набрав третье очко (один гол + две передачи) в трех матчах нынешнего розыгрыша плей-офф. Он отметился результативными действиями во всех играх серии. Форвард "Нэшвилла" Яков Тренин не сумел отличиться.

"Каролина" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-1. Четвертая игра состоится 23 мая (начало - 21:30 мск) в Нэшвилле. По итогам регулярного чемпионата "Каролина" заняла первое место в таблице Центрального дивизиона, "Нэшвилл" - четвертое. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.