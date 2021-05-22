"Виннипег" обыграл "Эдмонтон" во второй игре серии первого раунда плей-офф НХЛ

ТАСС, 22 мая. "Виннипег" на выезде в овертайме со счетом 1:0 обыграл "Эдмонтон" во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Единственную шайбу на 65-й минуте забросил Пол Штястны. Российский защитник "Эдмонтона" Дмитрий Куликов провел на льду 15 минут 34 секунду и завершил встречу с показателем полезности "-1".

"Виннипег" повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третья встреча пройдет 24 мая (начало - 02:30 мск). По итогам регулярного чемпионата "Эдмонтон" занял второе место в таблице Северного дивизиона, "Виннипег" стал третьим. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.