Передача Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Сент-Луис" в матче плей-офф НХЛ

В составе "Колорадо" отличились Райан Грейвс (22-я минута), Алекс Ньюхук (33), Тайсон Йост (37), Брендон Саад (54), Джейти Компер (60, в пустые ворота). У "Сент-Луиса" шайбу забросил Тайлер Бозак (37).

ТАСС, 22 мая. "Колорадо" на выезде со счетом 5:1 победил "Сент-Луис" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин отметился голевой передачей. Это первое результативное действие россиянина в нынешнем розыгрыше плей-офф. Хоккеисты "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев не сумели отличиться.

"Колорадо" ведет в серии до четырех побед со счетом 3-0. Четвертая игра состоится 22 мая (начало - 04:30 мск) в Сент-Луисе. "Колорадо" занял первое место в таблице Западного дивизиона и стал победителем регулярного чемпионата, "Сент-Луис" расположился на четвертой строчке. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.