Боксер Пакьяо проведет бой против Спенса 21 августа

ТАСС, 22 мая. Чемпион мира "в отпуске" по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг филиппинец Мэнни Пакьяо проведет бой с чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) американцем Эрролом Спенсом 21 августа. Об этом филиппинец объявил в своем Instagram.

Бой состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

В активе 42-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), семь поражений и две ничьи. В 2016 году он объявил о завершении карьеры, но после избрания в Сенат Филиппин вернулся в спорт. Он победил по очкам американца Джесси Варгаса в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

С тех пор филиппинец провел еще четыре боя, одержав три победы и потерпев одно поражение, а также завоевав титул WBA и дважды его защитив. В январе 2021 года руководство WBA назначило его "чемпионом в отпуске" в связи с длительной паузой в карьере. Последний поединок Пакьяо провел в июле 2019 года.

Пакьяо долгое время на протяжении карьеры считался лучшим боксером вне зависимости от весовой категории, он входит в многочисленные рейтинги лучших боксеров в истории.

Спенсу 31 год, в его послужном списке 27 побед (21 нокаутом), ни одного поражения.