Яя Туре может войти в тренерский штаб футбольного клуба "Ахмат"

ТАСС, 22 мая. Бывший футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре может войти в тренерский штаб Андрея Талалаева в клубе Тинькофф - Российской премьер-лиги "Ахмат". Об этом сообщил агент Туре Дмитрий Селюк, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Ивуариец с февраля 2021 года занимал пост ассистента главного тренера в украинском "Олимпике". Селюк ранее сообщил, что Туре покинул команду.

"Такая возможность есть. Талалаев - грамотный тренер, который не боится, что его кто-то подсидит. Все будет зависть от самого Талалаева и президента клуба, но если Яя придет, то в "Ахмат" смогут прийти более качественные футболисты за меньшие деньги, - сказал Селюк. - Иностранцы, зная, что там работает такой человек в штабе, тоже захотят работать с ним. Есть также варианты не в России, но мы разговаривали с Талалаевым. Он заинтересован в приходе такого человека".

"Ахмат" занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам прошедшего сезона, набрав 40 очков.

Туре 38 лет, он завершил карьеру игрока в 2020 году. Ивуариец выступал за украинский "Олимпик", бельгийский "Беверен", греческий "Олимпиакос", "Монако", испанскую "Барселону", английский "Манчестер Сити" и китайский "Циндао Хайню". В составе "Манчестер Сити" он трижды выигрывал чемпионат Англии (2011/12, 2013/14, 2017/18), по одному разу становился победителем Кубка (2010/11) и Суперкубка (2012) Англии. Вместе с "Барселоной" он дважды побеждал в чемпионате Испании (2008/09, 2009/10), становился обладателем кубка и суперкубка страны, а также выигрывал Лигу чемпионов (2008/09), Суперкубок УЕФА (2009) и клубный чемпионат мира (2009). Также во время выступления за "Олимпиакос" он стал победителем чемпионата Греции (2005/06).

В составе сборной Кот-д'Ивуара он становился обладателем Кубка африканских наций (2015), всего за национальную команду он провел 97 матчей в разных турнирах, забив 19 голов.