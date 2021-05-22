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Олимпиада в Токио

Организаторы Игр в Токио склоняются к варианту их проведения с местными зрителями

Аналогичный вариант поддерживает и правительство Японии
© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

ТОКИО, 22 мая. /ТАСС/. Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио склоняются к варианту их проведения, предполагающему допуск определенного количества местных зрителей на спортивные объекты. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Аналогичный вариант поддерживает и правительство Японии. О какой именно заполняемости стадионов идет речь, на данный момент неизвестно.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.

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Олимпиада в Токио
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